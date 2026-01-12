Nvidia und Eli Lilly investieren eine Milliarde Dollar in KI-Labor

Der Chipkonzern Nvidia und der Pharmariese Eli Lilly wollen über fünf Jahre eine ⁠Milliarde Dollar ‍in ein gemeinsames Forschungslabor investieren.

In der Einrichtung in der Technologie-Region um San Francisco ‌solle die neueste Generation von Nvidias KI-Chips mit dem Namen Vera Rubin ‍zum Einsatz kommen, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Angekündigt wurde das Projekt zu Beginn der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco. Erst vor wenigen Monaten hatte Eli Lilly ‍den Bau eines Supercomputers mit ⁠mehr als 1000 Nvidia-Chips der aktuellen Generation Grace Blackwell angekündigt.

Pharmakonzerne wie Eli Lilly setzen zunehmend auf KI-Modelle, ‍um die Entwicklung und Entdeckung neuer Medikamente zu beschleunigen. In der neuen ⁠Einrichtung sollen Forscher beider Firmen zusammenarbeiten, um neue Daten für das Training von KI-Modellen für die Biotechnologie zu generieren, wie die Leiterin ‍des Gesundheitsbereichs von ‌Nvidia, Kimberly Powell, erklärte. Offen ließen die Unternehmen, ob Geld von Nvidia an Eli Lilly fließt, das dann für den Kauf von Nvidia-Chips verwendet wird. Nvidia hatte in vergleichbaren Fällen bereits Geld an Intel und OpenAI gezahlt.