UBS-Chef Ermotti plant laut Financial Times Rücktritt für April 2027

Der Chef der Schweizer Großbank UBS, Sergio ⁠Ermotti, ‍plant einem Bericht der "Financial Times" zufolge seinen Rücktritt ‌für April 2027.

Als einer der wahrscheinlichsten Nachfolger ‍für Ermotti habe sich Asset-Management-Chef Aleksandar Ivanovic herauskristallisiert, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht unter ‍Berufung auf Insider ⁠weiter. Die übrigen führenden Kandidaten seien die Co-Leiter des Wealth ‍Managements, Iqbal Khan und Robert Karofsky. Auch ⁠Bea Martin, die im Oktober zur operativen Chefin (Chief Operating Officer) ernannt wurde, gelte ‍als ‌Anwärterin. Eine Stellungnahme der UBS lag außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zunächst nicht vor.