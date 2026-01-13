Schweizer Großbank
UBS-Chef Ermotti plant laut Financial Times Rücktritt für April 2027
Der Chef der Schweizer Großbank UBS, Sergio Ermotti, plant einem Bericht der "Financial Times" zufolge seinen Rücktritt für April 2027.
Als einer der wahrscheinlichsten Nachfolger für Ermotti habe sich Asset-Management-Chef Aleksandar Ivanovic herauskristallisiert, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht unter Berufung auf Insider weiter. Die übrigen führenden Kandidaten seien die Co-Leiter des Wealth Managements, Iqbal Khan und Robert Karofsky. Auch Bea Martin, die im Oktober zur operativen Chefin (Chief Operating Officer) ernannt wurde, gelte als Anwärterin. Eine Stellungnahme der UBS lag außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zunächst nicht vor.
