Schweizer Großbank

UBS-Chef Ermotti plant laut Financial Times Rücktritt für April 2027

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: II.studio/Shutterstock.com

Der Chef der Schweizer Großbank UBS, Sergio ⁠Ermotti, ‍plant einem Bericht der "Financial Times" zufolge seinen Rücktritt ‌für April 2027.

Als einer der wahrscheinlichsten Nachfolger ‍für Ermotti habe sich Asset-Management-Chef Aleksandar Ivanovic herauskristallisiert, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht unter ‍Berufung auf Insider ⁠weiter. Die übrigen führenden Kandidaten seien die Co-Leiter des Wealth ‍Managements, Iqbal Khan und Robert Karofsky. Auch ⁠Bea Martin, die im Oktober zur operativen Chefin (Chief Operating Officer) ernannt wurde, gelte ‍als ‌Anwärterin. Eine Stellungnahme der UBS lag außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zunächst nicht vor.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Empfehlungen
Beiersdorf-Aktien steigen vorbörslichgestern, 08:47 Uhr · dpa-AFX
Beiersdorf-Aktien steigen vorbörslich
Branche unter Druck
Trump für Obergrenze für Kreditkartenzinsgestern, 11:09 Uhr · dpa-AFX
Trump für Obergrenze für Kreditkartenzins
U-Boot-Auftrag in Indien
TKMS steigt an MDax-Spitzegestern, 11:06 Uhr · dpa-AFX
Schild am TKMS-Standort in Kiel.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News