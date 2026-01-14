EQS-News: e.Anleihe GmbH fordert Dual Track im Schutzschirmverfahren der Noratis AG und lädt Anleihegläubiger zur Informationsveranstaltung ein

EQS-News: e.Anleihe GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

e.Anleihe GmbH fordert Dual Track im Schutzschirmverfahren der Noratis AG und lädt Anleihegläubiger zur Informationsveranstaltung ein



Corporate News der e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/2028:



Virtuelle Informationsveranstaltung am 21. Januar 2026 um 16:00 Uhr

Erläuterung des aktuellen Stands des Verfahrens gemeinsam mit dem Sachwalter

Stuttgart, 14. Januar 2026 – Die e.Anleihe GmbH, gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Noratis AG begebenen Anleihe 2020/2028 (ISIN: DE000A3H2TV6), informiert, dass sie in den Gläubigerausschuss der Noratis AG bestellt wurde und im engen Austausch mit dem Sachwalter, Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt, steht. Dabei steht der Schutz der Interessen der Anleihegläubiger im Vordergrund, um eine einseitige Sanierung im Schutzschirmverfahren zugunsten der Großaktionäre zu verhindern.In diesem Zusammenhang fordert die e.Anleihe das Management der Noratis AG auf, zeitnah das Sanierungskonzept vorzulegen und Klarheit über die geplanten Sanierungsbeiträge der einzelnen Stakeholdergruppen zu schaffen. Insbesondere soll das Management darlegen, wie hoch die in einem möglichen Insolvenzplan veranschlagten Verzichte der ungesicherten (Anleihe-)Gläubiger ausfallen sollen und welche Beiträge die übrigen Stakeholder, vor allem die Großaktionäre, zur Sanierung leisten werden.

Auch die e.Anleihe GmbH sieht die bereits mehrfach geäußerten Bedenken bezüglich möglicher Interessenkonflikte durch die Personengleichheit der Geschäftsführung der Noratis AG und des Großaktionärs IMMOWERK bei einer Sanierung im Schutzschirmverfahren weiterhin sehr kritisch. Daher hat die e.Anleihe den Sachwalter in den bisherigen Gesprächen ausdrücklich dazu aufgefordert, im Rahmen seiner Möglichkeiten sicherzustellen, dass die Anleihegläubiger im Sanierungsprozess gegenüber den Eigenkapitalgebern potenziell nicht benachteiligt werden.

Zudem fordert die e.Anleihe, über ein Dual-Track-Verfahren parallel zu einem möglichen Insolvenzplan einen geordneten Investorenprozess für die von der Emittentin gehaltenen Immobilienbestände durchzuführen, um volle Transparenz über das Wertpotenzial des Immobilienvermögens der Noratis AG zu gewährleisten.

Darüber hinaus hat die e.Anleihe den Sachwalter gebeten, zu prüfen, inwieweit die ausstehende Forderung der Gesellschaft gegenüber den Großaktionären in Höhe von 16 Mio. Euro, deren Einzahlung aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen bereits mehrmals verschoben wurde, zusätzlich geltend gemacht werden kann.

Im Rahmen einer virtuellen Investorenveranstaltung am Mittwoch, den 21. Januar 2026, wird die e.Anleihe GmbH alle interessierten Anleihegläubigern über den Stand des Verfahrens und die bislang vorliegenden Informationen zur geplanten Sanierung informieren. Darüber hinaus hat die e.Anleihe den Sachwalter Dr. Andreas Kleinschmidt für die Investorenveranstaltung gewinnen können. Hier werden die Anleihegläubiger die Gelegenheit bekommen, ihre Fragen direkt an den Sachwalter der Noratis AG zu stellen.

Registrierungslinkzum Investorencall am Mittwoch, 21. Januar 2026,um 16 Uhr:

https://www.appairtime.com/event/f325744c-60d5-4007-a293-7d94327af123

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

e.Anleihe GmbH

Tel.: +49 (0) 711 184 2923 – 1

E-Mail: info@elsaesser.co



Ansprechpartner für Medien:

Stefanie Seidlitz

auer communications

E-Mail: info@auer-communications.de

