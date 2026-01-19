Dax Chartanalyse 19.01.2026

Dax erreicht Korrekturziel und wird langsam wieder für Käufe interessant

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.05025.500
Dax-Unterstützung24.78024.950

Dax-Rückblick:

Das Fazit der Dax-Betrachtung vom vergangenen Donnerstag ("Dax bleibt zunächst anfällig für weiteren Rücksetzer") lautete wie folgt:

“Nach der sehr steilen Kaufwelle seit dem 18. Dezember hat der deutsche Leitindex kurzfristig weiter Korrekturbedarf aus charttechnischer Sicht. Solch eine - fast schon monströse - Rallybewegung wird in der Regel nicht nur einen Tag lang konsolidiert beziehungsweise korrigiert, das dauert normalerweise länger. Entsprechend dominieren im kurzfristigen Zeitfenster vorerst weiter die Abwärtsrisiken Richtung 24.800 - 25.000 Punkte, erst ein Anstieg per Stundenschluss über die Marke von 25.500 Punkten dreht das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Käuferseite.“

Der Index startete nach der erneuten Verbal-Akrobatik von US-Präsident Trump am Wochenende deutlich schwächer in die neue Handelswoche und bringt (nun endlich) die in der vergangenen Woche mehrfach avisierte Korrekturbewegung in den Bereich 24.800 bis 25.000 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Mit dem Erreichen der Unterstützungszone im Bereich 24.800 bis 25.000 Punkte ist die avisierte technische Korrektur potenziell beendet. Der genannte Bereich ist nun prädestiniert für den Start einer neuen Kaufwelle in den Bereich 25.500 bis 26.000 Punkte.

Lediglich ein Tagesschlusskurs unterhalb von 24.775 Punkten dreht das übergeordnete Chartbild wieder zu Gunsten der Verkäufer, bis dahin ist der aktuelle Rücksetzer tendenziell als mittelfristige Kaufgelegenheit zu interpretieren. Bitte beachten: In den USA ist heute ein Feiertag (Martin-Luther-King-Tag)

Dax Chart
Quelle: Tradingview
