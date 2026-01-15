Dax bleibt zunächst anfällig für weiteren Rücksetzer

Dax-Widerstand 25.550 25.500 Dax-Unterstützung 24.780 25.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Betrachtung ("Diese Tageskerze ist ein erstes Warnsignal für die Dax-Käufer") lautete wie folgt:

“Die gestrige Doji-Tageskerze ist ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite, was eine bevorstehende Korrektur anbelangt, ein prozyklisches Verkaufssignal ist diese Kerze jedoch noch nicht. Dennoch steigt nun zunehmend die Wahrscheinlichkeit einer größeren technischen Korrekturbewegung der steilen Rallybewegung seit dem 18. Dezember.“

Die avisierte technische Korrekturbewegung im Dax ist erwartungsgemäß angelaufen - der Index notiert aktuell gut 200 Punkte unterhalb des gestrigen Tageshochs, die Verkaufsdynamik hält sich (bislang) allerdings noch in Grenzen.

Dax-Ausblick:

Nach der sehr steilen Kaufwelle seit dem 18. Dezember hat der deutsche Leitindex kurzfristig weiter Korrekturbedarf aus charttechnischer Sicht. Solch eine - fast schon monströse - Rallybewegung wird in der Regel nicht nur einen Tag lang konsolidiert beziehungsweise korrigiert, das dauert normalerweise länger.

Entsprechend dominieren im kurzfristigen Zeitfenster vorerst weiter die Abwärtsrisiken Richtung 24.800 - 25.000 Punkte, erst ein Anstieg per Stundenschluss über die Marke von 25.500 Punkten dreht das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Käuferseite.