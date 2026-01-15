Dax Chartanalyse 15.01.2026

Dax bleibt zunächst anfällig für weiteren Rücksetzer

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.55025.500
Dax-Unterstützung24.78025.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Betrachtung ("Diese Tageskerze ist ein erstes Warnsignal für die Dax-Käufer") lautete wie folgt:

“Die gestrige Doji-Tageskerze ist ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite, was eine bevorstehende Korrektur anbelangt, ein prozyklisches Verkaufssignal ist diese Kerze jedoch noch nicht. Dennoch steigt nun zunehmend die Wahrscheinlichkeit einer größeren technischen Korrekturbewegung der steilen Rallybewegung seit dem 18. Dezember.“

Die avisierte technische Korrekturbewegung im Dax ist erwartungsgemäß angelaufen - der Index notiert aktuell gut 200 Punkte unterhalb des gestrigen Tageshochs, die Verkaufsdynamik hält sich (bislang) allerdings noch in Grenzen.

Dax-Ausblick: 

Nach der sehr steilen Kaufwelle seit dem 18. Dezember hat der deutsche Leitindex kurzfristig weiter Korrekturbedarf aus charttechnischer Sicht. Solch eine - fast schon monströse - Rallybewegung wird in der Regel nicht nur einen Tag lang konsolidiert beziehungsweise korrigiert, das dauert normalerweise länger.

Entsprechend dominieren im kurzfristigen Zeitfenster vorerst weiter die Abwärtsrisiken Richtung 24.800 - 25.000 Punkte, erst ein Anstieg per Stundenschluss über die Marke von 25.500 Punkten dreht das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Käuferseite.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7W0Q) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 15.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.825,44 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU667S) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 15.01.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.900,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 14.01.2026
Diese Tageskerze ist ein erstes Warnsignal für die Dax-Käufergestern, 11:15 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 13.01.2026
Startet der Dax eine überfällige Korrekturbewegung?13. Jan. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 09.01.2026
Vor US-Arbeitsmarktbericht: Dax-Anleger warten auf neue Impulse09. Jan. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News