Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Coeur d'Alene Bancorp
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Hercules Site Services
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nanya Technology
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Numinus Wellness
|Bericht 1. Quartal 2026
|ServiceTitan
|Bericht 3. Quartal 2027
|Steico
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
