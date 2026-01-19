Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.01.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Coeur d'Alene BancorpBericht Geschäftsjahr 2025
Hercules Site ServicesBericht Geschäftsjahr 2025
Nanya TechnologyBericht Geschäftsjahr 2025
Numinus WellnessBericht 1. Quartal 2026
ServiceTitanBericht 3. Quartal 2027
SteicoBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Steico
ServiceTitan
Nanya Technology
Numinus Wellness
Coeur d'Alene Bancorp
Hercules Site Services

