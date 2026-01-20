Pharma- und Agrarchemiekonzern

Bayer kooperiert mit Vanderbilt bei Herz- und Nierenforschung

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer schließt sich bei der Entwicklung neuer ⁠Medikamente für ‍Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen mit dem Vanderbilt University Medical Center (VUMC) in ‌den USA zusammen.

Die beiden Partner hätten eine auf fünf Jahre ‍angelegte strategische Kooperationsvereinbarung geschlossen, teilte Bayer am Dienstag mit. Das Leverkusener Unternehmen will dabei die umfangreichen Datenressourcen des VUMC nutzen, um die Arzneimittelforschung auf ‍Basis datengestützter Informationen zu beschleunigen. ⁠Ziel sei es, innovative Therapien von der Identifizierung geeigneter Zielstrukturen bis hin zur ‍Antragstellung für neue Prüfpräparate voranzutreiben.

Das VUMC mit Sitz in Nashville ⁠im US-Bundesstaat Tennessee ist eines der größten akademischen Gesundheitssysteme im Südosten der USA. Die Vereinbarung erstreckt sich über ‍alle derzeit ‌von Bayer verfolgten Indikationen. Der anfängliche Schwerpunkt liegt jedoch auf Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen, in denen Bayer einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf sieht. Finanzielle Details der Kooperation wurden nicht genannt.

Bayer

