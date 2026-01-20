Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 20.01.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 20. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|BANK OZK
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|BlackRock Capital Allocation Trust
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|CARRIER GLOBAL
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Caterpillar
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Costamare
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Dell
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Dollar General
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|HEICO
|Endgültiges Dividenden Datum
|Ingredion
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Kesko B
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Net Lease Office Properties
|Sonder-Dividenden Datum
|Orion Engineered Carbons
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|PNC FINANCIAL SERVICES
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Xcel Energy
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Zoetis
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.01.2026heute, 06:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Kapitalmarktexperte Philipp Vorndran„Fallende Kurse bieten Chancen, gute Unternehmen nachzukaufen“heute, 11:59 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungKrypto-Regulierung vertagt: Politische Hängepartie belastet Handelsplattformen und Anlegerstimmung15. Jan. · onvista