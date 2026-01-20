Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 20.01.2026

onvista · Uhr
RüstungDividenden-Aristokraten

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 20. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
BANK OZKVierteljährliches Dividenden Datum
BlackRock Capital Allocation TrustEndgültiges ex-Dividenden Datum
CARRIER GLOBALVierteljährliches ex-Dividenden Datum
CaterpillarVierteljährliches ex-Dividenden Datum
CostamareVierteljährliches ex-Dividenden Datum
DellVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Dollar GeneralVierteljährliches Dividenden Datum
HEICOEndgültiges Dividenden Datum
IngredionVierteljährliches Dividenden Datum
Kesko BVierteljährliches Dividenden Datum
Net Lease Office PropertiesSonder-Dividenden Datum
Orion Engineered CarbonsVierteljährliches Dividenden Datum
PNC FINANCIAL SERVICESVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Xcel EnergyVierteljährliches Dividenden Datum
ZoetisVierteljährliches ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

Caterpillar
Dell
ZOETIS
HEICO
Dollar General
CARRIER GLOBAL
Xcel Energy
PNC FINANCIAL SERVICES
Net Lease Office Properties
BANK OZK
Kesko B
Orion Engineered Carbons
BlackRock Capital Allocation Trust
Ingredion
Costamare

