EQS-News: cyan AG und T-Mobile Polen erweitern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit zusätzlichem Cybersicherheitsangebot

cyan AG und T-Mobile Polen erweitern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit zusätzlichem Cybersicherheitsangebot



20.01.2026 / 08:30 CET/CEST

München, 20. Januar 2026 – Die cyan AG, ein Anbieter intelligenter Cybersicherheitslösungen, hat ihre langjährige Partnerschaft mit T-Mobile Polen erfolgreich verlängert und gleichzeitig die Ausweitung des bestehenden Produktportfolios über Mobilfunknutzer hinaus auf Nutzer von mobilem Breitband erweitert. Aufbauend auf der etablierten netzintegrierten Lösung (OnNet) umfasst die nächste Phase der Zusammenarbeit zusätzlich die Implementierung von Cybersicherheitslösungen, die den Schutz für Kunden von T-Mobile Poland auch außerhalb des T-Mobile-Netzes ermöglichen und somit ein vollständig verbessertes Kundenerlebnis bieten. Mit dieser Erweiterung stärkt T-Mobile Poland sein Cybersicherheitsangebot und bietet seiner gesamte Kundenbasis einen noch umfassenderen digitalen Schutz.



Darüber hinaus wird die bei T-Mobile Poland implementierte cyan-Plattform im Rahmen der Vertragsverlängerung technisch modernisiert. Das erweiterte Angebot wird in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt und soll bis zum zweiten Quartal 2026 vollständig umgesetzt sein.



Markus Cserna, CEO und CTO der cyan AG: „Mit der Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit T-Mobile Poland vertiefen wir eine langjährige Partnerschaft und schaffen ein noch stärkeres Sicherheitsangebot für dessen Endkunden. Dies ist der Beginn einer noch umfassenderen Zusammenarbeit, die darauf abzielt, einen Mehrwert für die Kunden von T-Mobile Poland zu schaffen. Diese Vertragsverlängerung und Portfolioerweiterung sind ein großer Vertrauensbeweis für unsere proprietäre Technologie.“



Über T-Mobile Polen

T-Mobile Polska S.A. ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Polen und Teil der Deutschen Telekom Gruppe. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen – Mobilfunk, Festnetz-Breitband (einschließlich Glasfaser), konvergente Lösungen, ICT- und Sicherheitsdienste – für Privat- und Geschäftskunden. In den letzten 25 Jahren hat das Unternehmen mehr als 31 Milliarden PLN in den Ausbau des Netzes und in Technologie investiert. Es strebt Klimaneutralität in seinen Betrieben bis 2025 und in seiner gesamten Lieferkette bis 2040 an. Das „Magenta Team“ des Unternehmens setzt sich für Innovation, Inklusion und die digitale Stärkung der Gesellschaft ein.



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac/True.



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de

