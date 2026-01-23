EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Alf Schmidt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.01.2026 / 18:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Alf Nachname(n): Schmidt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Pyrum Innovations AG

b) LEI

39120067WWD5WF229E72

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2G8ZX8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,50 EUR 55.660,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,5000 EUR 55.660,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

