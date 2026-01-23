EQS-DD: Pyrum Innovations AG: Alf Schmidt, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.01.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Alf
Nachname(n):Schmidt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Pyrum Innovations AG

b) LEI

39120067WWD5WF229E72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2G8ZX8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27,50 EUR55.660,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27,5000 EUR55.660,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Pyrum Innovations AG
Dieselstraße 8
66763 Dillingen/Saar
Deutschland
Internet:www.pyrum.net
Ende der MitteilungEQS News-Service

102956 23.01.2026 CET/CEST

Pyrum Innovations

