Airbus am Dax-Ende - Medienberichte belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus haben am Montag als schwächster Dax-Wert 1,5 Prozent eingebüßt. Sie schlossen damit eine Kurslücke im Chart vom starken Jahresanfang und sind zurück an ihrer 50-Tage-Linie.

Als Stimmungsdämpfer sahen Börsianer einen internen Brief des Managements an die Mitarbeiter, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Demnach sei der Jahresauftakt geprägt von einer beispiellosen Anzahl von Krisen und beunruhigenden geopolitischen Entwicklungen.

Derweil konkurrieren Rheinmetall zusammen mit dem Bremer Satellitenhersteller OHB laut dem "Handelsblatt" gegen Airbus um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr. Der Auftragswert soll sich auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen, hieß es in der Zeitung unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang betraute Personen./ag/jha/

