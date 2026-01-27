Silber & Gold nicht zu stoppen? Bitcoin angeschlagen | Chart-Check | Platin | DAX | SDAX | Nasdaq

📈 Mit EUWAX Gold von der Gold-Preisentwicklung partizipieren: https://www.euwax-gold.de/



In diesem Gespräch analysieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Martin Utschneider (RoboMarkets) die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten. Im Fokus stehen Gold, Silber und Platin, die zuletzt mit starken Aufwärtstrends und neuen Rekordmarken für Aufmerksamkeit sorgen. Außerdem werfen sie einen Blick auf den DAX und den SDAX, die sich an wichtigen psychologischen Marken orientieren müssen, sowie auf den amerikanischen Markt im Umfeld von Zinssenkungsfantasien. Ergänzend wird die aktuelle Seitwärtsbewegung bei Bitcoin eingeordnet und erläutert, welche Marken und Unterstützungen Anleger jetzt im Blick behalten sollten.



00:00 ► Goldpreis - Rekordjagd und (k)ein Ende in Sicht?

02:43 ► Silber auf der Überholspur?

06:25 ► Platin im Vergleich zu Gold und Silber

08:43 ► DAX-Check

11:19 ► SDAX - Überraschungen in der dritten Reihe

13:19 ► Der amerikanische Markt und seine Zinssenkungsfantasien

17:20 ► Bitcoin - Bollinger Bänder halten die Konsolidierung



