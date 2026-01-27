Quartalszahlen

Spartenverkauf beschert Boeing ersten Gewinn seit Jahren

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: vaalaa/Shutterstock.com

Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing hat dank eines Spartenverkaufs seinen ersten Jahresgewinn seit 2018 erzielt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,2 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 11,8 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Rivale des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Arlington mitteilte.

So spülte der bereits angekündigte Verkauf des Geschäfts mit digitalen Dienstleistungen an die Software-Investmentfirma Thoma Bravo einen Gewinn von 9,6 Milliarden Dollar in Boeings Kasse.

Allerdings erholte sich Boeing auch im Tagesgeschäft ein Stück von seiner Dauerkrise, die sich im Jahr 2024 deutlich verschärft hatte. Weil der Hersteller im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Passagier- und Frachtjets auslieferte, sprang der Umsatz um gut ein Drittel auf 89,5 Milliarden Dollar nach oben und übertraf zugleich die Erwartungen von Analysten. Während die Rüstungs- und Raumfahrtsparte ihren operativen Verlust deutlich eindämmte, schrieb das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets jedoch immer noch tiefrote Zahlen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Boeing
Airbus

Das könnte dich auch interessieren

Neue Konkurrenz
Airbus am Dax-Ende - Medienberichte belastengestern, 10:03 Uhr · dpa-AFX
Airbus am Dax-Ende - Medienberichte belasten
Gemeinsames Satellitenprojekt
OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperationgestern, 15:11 Uhr · dpa-AFX
OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperation
Aktien geben nach
Rüstungswerte unter Druck nach Trumps Kehrtwende22. Jan. · dpa-AFX
Rüstungswerte unter Druck nach Trumps Kehrtwende
Gold, Silber, Dollar, Fed, Meta, Tesla, Equinor, Boeing - Charttechnik mit Harald Weygand
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 18:00 Uhr · BNP Paribas S.A.
Gold, Silber, Dollar, Fed, Meta, Tesla, Equinor, Boeing - Charttechnik mit Harald Weygand
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News