US-Anleihen: Kaum verändert - Warten auf Zinsentscheidung

Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) verharrte bei 111,81 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,22 Prozent.

Im Blick der Finanzmärkte steht jedoch der Kampf um die Unabhängigkeit der Notenbank. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit der Einleitung rechtlicher Maßnahmen gegen Fed-Chef Jerome Powell. Dessen Amtszeit läuft im Mai aus. Die heftigen Attacken von Trump und die Forderungen nach Leitzinssenkungen sorgten auch für Verunsicherung an den Märkten. So erreichten die Preise für Gold und Silber Rekordstände und der Dollar geriet unter Druck. Die US-Staatsanleihen profitierten jedoch nicht von der Verunsicherung. Insbesondere die Grönlandpolitik von US-Präsident Donald Trump hatte die Kurse belastet.

Schwache US-Daten bewegten den Anleihemarkt kaum. So ist das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im Januar auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014 gefallen. Die Bewertung der aktuellen Lage und der Erwartungen verschlechterte sich. Vor allem die Inflationsentwicklung sorge für Pessimismus, schreibt das Conference Board./jsl/stw

