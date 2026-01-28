ANALYSE-FLASH: RBC belässt DWS auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit dem vorab veröffentlichten Gewinn je Aktie für 2025 habe die Fondstochter der Deutschen Bank die Erwartungen übertroffen, zudem habe DWS die Prognosen erhöht und für 2027 eine Sonderausschüttung angepeilt, schrieb Mandeep Jagpal am Mittwoch nach den Eckdaten. Es sei ihm zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, was zur gestiegenen Zuversicht des Managements geführt habe. Nettozuflüsse bei alternativen Vermögenswerten sowie eine ungewöhnliche Kostendisziplin seien mögliche Gründe. Ein höheres Marktniveau mit Blick auf 2026 stütze sicher auch./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 13:58 / EST