EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe

SURTECO GROUP SE: prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe
28.01.2026 / 12:48 CET/CEST
Buttenwiesen, 28.01.2026
Der Vorstand hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Grundsatzentscheidung getroffen, die strategischen Optionen für die unternehmerische Zukunft der Unternehmensgruppe zu prüfen. Das schließt die Prüfung von Veräußerungsmöglichkeiten der Segmente (Business Units) Profiles und Edgebands ein. Die Vorbereitungen sind ergebnisoffen. Gespräche mit Erwerbsinteressenten sind bisher nicht geführt worden. SURTECO GROUP SE reagiert mit der Nachricht auf Gerüchte.
Kontakt:
Martin Miller
Investor Relations
ir@surteco-group.com
+49 (0)8274 9988-508
