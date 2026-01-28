EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe

EQS-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

SURTECO GROUP SE: prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe



28.01.2026 / 12:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SURTECO GROUP SE prüft strategische Optionen zur Fokussierung der Gruppe

Buttenwiesen, 28.01.2026

Der Vorstand hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Grundsatzentscheidung getroffen, die strategischen Optionen für die unternehmerische Zukunft der Unternehmensgruppe zu prüfen. Das schließt die Prüfung von Veräußerungsmöglichkeiten der Segmente (Business Units) Profiles und Edgebands ein. Die Vorbereitungen sind ergebnisoffen. Gespräche mit Erwerbsinteressenten sind bisher nicht geführt worden. SURTECO GROUP SE reagiert mit der Nachricht auf Gerüchte.

Kontakt:

Martin Miller

Investor Relations

ir@surteco-group.com

+49 (0)8274 9988-508

Ende der Insiderinformation

28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 E-Mail: ir@surteco.com Internet: www.surteco.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2267380

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267380 28.01.2026 CET/CEST