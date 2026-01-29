Vor allem belastet von massiven Verlusten der schwergewichtigen SAP-Aktie die zweistellig im Minus notierte hat der Dax am Donnerstag in der ersten Handelsstunde nachgegeben. Der Softwarekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick enttäuscht.

Holprige Abschlüsse belasten Aktie SAP will Wachstum beschleunigen heute · 08:23 Uhr · dpa-AFX

Die US-Notenbanksitzung vom Vorabend ließ die Anleger hingegen kalt, da die Fed den Leitzins erwartungsgemäß unverändert ließ. Im Blick steht hier weiterhin die Unabhängigkeit der Fed, die sich der Angriffe von US-Präsident Donald Trump erwehren muss. Der Dax stand nach einer Stunde mit knapp einem Prozent im Minus bei 24.609 Punkten.

Siemens-Aktie legt erneut zu

Der starke Auftragseingang des Konkurrenten ABB treibt am Donnerstagmorgen auch Siemens an. Die Aktien der Münchner versuchen mit fast 3,5 Prozent Kursplus einen Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung vom Rekordhoch bei gut 263 Euro. Aktuell kosten sie wieder 259 Euro.

ABB erreichten in Zürich bereits wieder Höchststände. Analyst Phil Buller von JPMorgan sprach von überwältigenden Auftragseingängen der Schweizer - sowohl im Elektrobereich als auch der Automatisierung.

Easyjet nach Zahlen im Fokus

Der Billigflieger Easyjet hat zum Start ins Geschäftsjahr 2025/26 mehr Passagiere befördert. Die Zahl der Flugreisenden stieg im ersten Quartal (per Ende Dezember) im Jahresvergleich um sieben Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luton mitteilte. Die Kapazität wurde um neun Prozent ausgebaut. Die Erlöse legten um elf Prozent auf knapp 2,3 Milliarden britische Pfund. Vor Steuern weitete Easyjet den Verlust wegen deutlich höherer Kosten jedoch aus - er stieg um gut die Hälfte auf 93 Millionen Pfund und fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet.

Die zuletzt unter Druck stehende Aktie legte dennoch zu.Der Billigflieger begründete den höheren Verlust vor Steuern mit dem ersten Winterbetrieb an den Flughäfen Mailand-Linate und Rom-Fiumicino und den damit zusammenhängenden Investitionen sowie mit einem weiter wettbewerbsintensiven Umfeld in bestimmten Märkten. Easyjet habe im vergangenen Quartal eine anhaltend hohe Nachfrage nach Flügen und Pauschalreisen verzeichnet, was zu steigenden Passagierzahlen und einer höheren Auslastung geführt habe, kommentierte Konzernchef Kenton Jarvis. (mit Material von dpa-AFX)