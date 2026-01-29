DAX-FLASH: Leichte Gewinne - Meta nachbörslich stark nach Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei schwächeren Tagen dürfte der Dax am Donnerstag zunächst wieder etwas zulegen. Die Anleger in Europa lassen sich wohl ein Stück weit von der starken nachbörslichen Kursreaktion auf den Ausblick des US-Internetkonzerns Meta inspirieren.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 24.876 Punkte. Kurz zuvor hatte die Indikation sogar bei 24.925 Punkten gelegen. Tags zuvor war der Dax zeitweise auf fast 24.707 Punkte abgesackt, hatte sich dann aber wieder gefangen. Das gut zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten scheint dennoch zunächst in weiter Ferne.

Im US-Handel war der marktbreite S&P 500 am Mittwoch mit einem neuerlichen Rekord gestartet - der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 hatte an seinem Oktober-Hoch gekratzt. Beide verließen dann im Verlauf aber die Kräfte, auch die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank bewegte kaum. Die Fed hat den Leitzins nach drei Senkungen erstmals wieder unverändert belassen.

Nachbörslich gab es aber Bewegung durch Zahlen - nach oben bei Meta und Tesla , abwärts bei Microsoft ./ag/stk

