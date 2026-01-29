Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 29.01.2026

Dividenden-Aristokraten

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 29. Januar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Armour Residential REITEndgültiges Dividenden Datum
BANCO MACROSonder-Dividenden Datum
BuckleSonder-Dividenden Datum
BXPVierteljährliches Dividenden Datum
Constellation BrandsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
FastenalVierteljährliches ex-Dividenden Datum
MarshVierteljährliches ex-Dividenden Datum
MarvellVierteljährliches Dividenden Datum
Orchid Island CapitalEndgültiges Dividenden Datum
PENNON GROUPEndgültiges ex-Dividenden Datum
PRIMARY HEALTH PROPERTIESVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Supermarket Income REITVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Two Harbors InvestmentVierteljährliches Dividenden Datum
VictrexEndgültiges ex-Dividenden Datum
Volta FinanceVierteljährliches Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

