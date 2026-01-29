Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastet

Microsoft hat Umsatz- und Gewinnerwartungen mit den Zahlen zum vierten Quartal übertroffen. Doch eine durchschnittliche Prognose für die Zukunft und ein marginal schwächeres Wachstum im wichtigen Cloud-Geschäft haben die Anleger vergrault. Die Aktie rutschte um US-Handel am Donnerstag um elf Prozent ab und steuert auf das größte Minus seit 2020 zu.

Die größten Sorge der Anleger: Die massiven Investitionen in KI könnten sich nicht lohnen. Börsenprofi Martin blickt in der Videoanalyse auf die Zahlen und verrät dir, wie er selbst mit der Aktie in seinen Musterdepots verfährt.