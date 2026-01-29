Quartalszahlen

Baumaschinenhersteller Caterpillar glänzt mit Rekordzahlen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Dividenden-Aristokraten
Artikel teilen:
Quelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Der Baumaschinen-Spezialist Caterpillar hat das vierte Quartal 2025 überraschend stark und auf Rekordniveau abgeschlossen. Auch im Gesamtjahr erwirtschafteten die US-Amerikaner dadurch laut Mitteilung vom Donnerstag den höchsten Erlös in ihrer Geschichte. "Mit einem Rekord-Auftragsbestand beginnen wir nun das neue Jahr mit einer starken Dynamik", sagte Konzernchef Joe Creed. Die Aktie zog auf die Nachrichten im vorbörslichen US-Handel an.

Caterpillar übertraf beim bereinigten Gewinn je Aktie - einer von Analysten besonders beachteten Kennziffer - die Erwartungen im Schlussquartal deutlich. Er stieg um zwei Cent auf 5,16 Dollar - Analysten hatten hier einen Rückgang erwartet.

Zugleich konnte der Konzern seine Wachstumsdynamik im letzten Jahresviertel unerwartet stark beschleunigen. Der Umsatz schoss den Angaben zufolge in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar (16 Mrd. Euro) in die Höhe. Dabei profitierte der Konzern von reger Nachfrage. Einen Teil des Anstiegs hätten aber negative Preiseffekte wieder zunichtegemacht, hieß es.

Im Gesamtjahr stieg der Erlös somit um vier Prozent auf 67,6 Milliarden Dollar. Höhere Restrukturierungskosten und Steuereffekte drückten allerdings auf die Ergebnisse. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn von 10,8 auf 8,9 Milliarden Dollar.

Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. Das Unternehmen gilt als Indikator für die Weltwirtschaft, da die Maschinen auf jedem Kontinent in den Bereichen Bau, Bergbau, Energie und Transport eingesetzt werden.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Caterpillar

Das könnte dich auch interessieren

Wertvollster Börsenkonzern Europas
Geschäft bei Chipzulieferer ASML boomt - Aktie auf Rekordhochgestern, 09:44 Uhr · dpa-AFX
Geschäft bei Chipzulieferer ASML boomt - Aktie auf Rekordhoch
Neue Konkurrenz
Airbus am Dax-Ende - Medienberichte belasten26. Jan. · dpa-AFX
Airbus am Dax-Ende - Medienberichte belasten
Aktien New York Ausblick
US-Tech-Werte mit Gewinnen erwartet - Dow gibt nach27. Jan. · dpa-AFX
US-Tech-Werte mit Gewinnen erwartet - Dow gibt nach
Gemeinsames Satellitenprojekt
OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperation26. Jan. · dpa-AFX
OHB bestätigt Gespräche mit Rheinmetall über mögliche Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News