AKTIE IM FOKUS: Signify auf Neunmonatstief - JPMorgan: Massive Gewinnwarnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Signify haben am Freitag mit einer steilen Talfahrt auf schwache Quartalszahlen und einen enttäuschenden Ausblick des Lichttechnikherstellers reagiert. Die Papiere sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai ab und unterschritten dabei sämtliche kurz- bis längerfristigen Trendlinien. Zuletzt notierten sie 13,6 Prozent im Minus bei 18,69 Euro.

JPMorgan-Analyst Akash Gupta sprach in einer ersten Reaktion von einer massiven Gewinnwarnung der Niederländer. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis im vierten Quartal hätten enttäuscht. Auch das Profitabilitätsziel für 2026 liege klar unter der durchschnittlichen Markterwartung.

Goldman-Expertin Daniela Costa monierte neben den deutlich verfehlten Prognosen im vierten Quartal, dass Signify sein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt habe und einen weiteren Unternehmensumbau plane. Sie rechnet ebenso wie Gupta und UBS-Analyst Sven Weier mit deutlich sinkenden Konsensschätzungen./edh/ag/men

