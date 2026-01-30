IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt schließt vorrangige Fremdfinanzierung in Höhe von 30 Millionen US$ und Abnahmevereinbarung mit Glencore ab

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt schließt vorrangige Fremdfinanzierung in Höhe von 30 Millionen US$ und Abnahmevereinbarung mit Glencore ab

Rouyn-Noranda, Kanada, 30. Januar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass es heute (das Abschlussdatum) seine zuvor angekündigte Transaktion mit Glencore AG (Glencore) abgeschlossen hat, die eine vorrangig besicherte Schuldverschreibung mit einem Nennwert von bis zu 30 Millionen US$ (die Schuldverschreibung) und verschiedene Begleitvereinbarungen umfasst, darunter eine Abnahmevereinbarung für alle Produkte aus der Mine Sleeping Giant des Unternehmens (zusammenfassend als Transaktion bezeichnet). Die Transaktion wurde bereits am 22. Dezember 2025 angekündigt.

Abcourt wurde von Glencore eine erste Tranche von 18,125 Millionen US$ zur Verfügung gestellt. Eine zweite Tranche von bis zu 11,875 Millionen US$ kann nach Wahl des Unternehmens im Dezember 2026 oder Januar 2027 in Anspruch genommen werden.

Gleichzeitig mit der Schuldverschreibung haben Abcourt und Glencore eine Abnahmevereinbarung abgeschlossen, wonach Glencore 100 % der Gold- (Au) und Silber (Ag)-Dore-Produktion aus der Mine Sleeping Giant für eine Mindestlaufzeit von 6 Jahren abnehmen wird (die Abnahme).

Abcourt und Glencore schlossen außerdem Vereinbarungen, die Glencore bestimmte Abnahme- und Finanzierungsrechte in Bezug auf das Projekt Flordin-Cartwright und andere Vermögenswerte von Abcourt einräumen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagte: Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit einem so wichtigen Akteur in unserer Branche eingehen zu können. Glencore kann uns nicht nur mit seinem Wissen und seiner Expertise in vielen Bereichen unterstützen, sondern uns auch dabei helfen, das volle Potenzial vieler unserer großartigen Vermögenswerte durch die Nutzung seiner derzeitigen Verarbeitungsprozesse zu erschließen. Glencore verfügt über die Mittel, um uns dabei zu helfen, das Projekt Flordin viel schneller zu starten und unsere Basismetallprojekte wie Barvue oder Aldermac voranzutreiben. Ein Partner mit finanziellen Ressourcen, der ausdrücklich das Recht auf Beteiligung an allen unseren künftigen Finanzierungspaketen ersucht hatte, sichert die Zukunft unseres Unternehmens und schafft Verlässlichkeit für unsere Aktionäre.

Toby Spittle von Glencore kommentierte: Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Abcourt bei Sleeping Giant und darauf, das Unternehmen bei der Umsetzung weiterer Projekte und der Bereitstellung zusätzlicher kritischer Mineralien für den Markt zu unterstützen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Schuldverschreibung für folgende Zwecke zu verwenden: (i) Rückzahlung höher verzinslicher Schulden, um die Kapitalkosten zu senken und die Liquidität zu stärken, (ii) Finanzierung von Explorationsarbeiten und Investitionskosten im Rahmen des Projekts Sleeping Giant (einschließlich Mitarbeiterunterkünften, Förderanlage, Abraumhalde und zugehöriger Infrastruktur) und (iii) Bereitstellung von zusätzlichem Working Capital.

Die Schuldverschreibung wird am 31. Januar 2031 fällig und wird bis zur vollständigen Rückzahlung mit einem Zinssatz verzinst, der dem 1-Monats-SOFR zuzüglich 2,5 % p.a. entspricht und ab 1. März 2027 monatlich zu zahlen ist.

Gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibung hat das Unternehmen mit Glencore Sicherungsvereinbarungen getroffen, um eine zweitrangige Sicherheit, vorbehaltlich bestimmter zulässiger Pfandrechte, auf das gesamte bewegliche und unbewegliche, materielle und immaterielle, gegenwärtige und zukünftige Vermögen des Unternehmens, gleich welcher Art und an welchem Ort, einschließlich Immobilienanteilen, Bergbaurechten, Vorräten und Ausrüstung, zu registrieren.

Gemäß den Bedingungen einer Investorenrechtsvereinbarung, die gleichzeitig mit der Schuldverschreibung abgeschlossen wurde, hat Abcourt Glencore auch das Recht gewährt, sich zu gleichen Bedingungen an künftigen Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens zu beteiligen, seine Beteiligung im Falle weiterer Emissionen von Eigenkapitaltiteln des Unternehmens aufzustocken und bestimmte andere Investorenrechte auszuüben.

Das Unternehmen hat am Abschlussdatum 68.905.000 nicht übertragbare Warrants (die Warrants) an Glencore begeben. Jeder Warrant kann in den ersten 36 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,15 C$ und danach für den Rest der Laufzeit von 60 Monaten zu einem Ausübungspreis von 0,20 C$ pro Warrant-Aktie ausgeübt werden.

Die Warrants unterliegen weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSXV. Die Warrants und alle Warrant-Aktien, die bei ihrer Ausübung ausgegeben werden, unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die am 31. Mai 2026 endet. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen ohne Registrierung oder Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen weder direkt noch indirekt innerhalb der USA oder an US-Personen oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten, verkauft oder geliefert werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einem Bundesstaat der USA erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Umwandlung von Wandelanleihe

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass François Mestrallet, Direktor des Unternehmens, beschlossen hat, seine Wandelanleihe in Höhe von 3.000.000 $ zu einem Preis von 0,05 $ pro Stammaktie in insgesamt 60.000.000 Stammaktien umzuwandeln. Vor der Umwandlung seiner Wandelanleihe hielt Herr Mestrallet zusammen mit seinen Partnern und verbundenen Unternehmen 160.686.000 Stammaktien, 107.100.000 Warrants und 3.250.000 Aktienoptionen sowie die in bis zu 60.000.000 Stammaktien des Unternehmens wandelbare Wandelanleihe, was 14,20 % der damals ausgegebenen und ausstehenden 1.131.453.720 Stammaktien auf nicht verwässerter Basis entsprach (25,43 % unter der Annahme der Ausübung der wandelbaren Wertpapiere). Infolge der Umwandlung hält Herr Mestrallet zusammen mit seinen Partnern und verbundenen Unternehmen 220.686.000 Stammaktien und 107.100.000 Warrants sowie 3.250.000 Aktienoptionen, was 18,52 % der derzeit ausgegebenen und im Umlauf befindlichen 1.191.453.720 Stammaktien auf nicht verwässerter Basis entspricht (25,43 % unter der Annahme der Ausübung der wandelbaren Wertpapiere).

Herr Mestrallet beabsichtigt, seine Wertpapiere des Unternehmens zu Anlagezwecken zu halten, und kann - abhängig von bestimmten Umständen, einschließlich der Marktbedingungen - seine wirtschaftliche Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens sowie seine Kontrolle darüber erhöhen oder verringern.

Das Formular 62-103F1 - Required Disclosure under the Early Warning Requirements im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung ist im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar. Um eine Kopie des Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, unter (819) 768-2857 oder phamelin@abcourt.com.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW456

E-Mail: ir@abcourt.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Verfügbarkeit, des Zeitpunkts und der Bedingungen der Vorauszahlungen im Rahmen der Schuldverschreibung; der Bedingungen und der Dauer der geplanten Abnahmevereinbarungen; der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus der Schuldverschreibung, einschließlich der Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten; der Fähigkeit des Unternehmens, die Bohr- und Erschließungsaktivitäten in den Konzessionsgebieten Flordin-Cartwright und Sleeping Giant voranzutreiben und zu intensivieren; sowie des Erhalts der endgültigen Genehmigung der TSXV, basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

