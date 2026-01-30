W​e​r​b​u​n​g von
Meta: Zuckerbergs 100-Milliarden-Poker um die KI-Krone

Meta: Zuckerbergs 100-Milliarden-Poker um die KI-Krone


Die Kassen klingeln dank Instagram und Co. so laut wie nie, doch das Geld bleibt nicht lange auf dem Konto. Der aktuelle Quartalsbericht von Meta Platforms Inc. offenbart einen Konzern im radikalen Umbau: Warum Mark Zuckerberg trotz Rekordgewinnen alles auf eine Karte setzt und weshalb diese aggressive Investitionsstrategie Anleger jetzt vor eine echte Glaubensfrage stellt.

Solide Finanzzahlen treffen auf historisch hohe Investitionen

Der am 28. Januar 2026 veröffentlichte Quartalsbericht zeigt ein Unternehmen, das finanziell auf zwei Geschwindigkeiten läuft. Auf der einen Seite steht das kerngesunde Werbe-Geschäft: Meta konnte im vierten Quartal 2025 einen Umsatz von knapp 60 Milliarden US-Dollar verzeichnen, was die Erwartungen der Experten übertroffen hat. Dieser Erfolg ist primär darauf zurückzuführen, dass die Werbeanzeigen auf Instagram und Facebook durch neue KI-Algorithmen immer treffsicherer werden, was Werbekunden dazu bringt, mehr Geld auf den Plattformen auszugeben. Auf der anderen Seite stehen jedoch Ausgaben, die selbst für Technologie-Giganten ungewöhnlich hoch sind. Die Anleger reagierten nervös auf die Ankündigung, dass die Investitionsausgaben (CapEx) für das Jahr 2026 voraussichtlich auf über 100 Milliarden Dollar steigen werden. Meta verdient zwar prächtig an seiner Werbung, gibt aber fast jeden verfügbaren Dollar sofort wieder aus, um gigantische Rechenzentren und Computerchips zu kaufen. Das drückt kurzfristig auf die Gewinnmargen, ist aber laut Konzernleitung notwendig, um im Wettlauf der Technologiebranche nicht den Anschluss zu verlieren.




 
 

