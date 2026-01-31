Wochenrückblick – S&P 500® erreicht zum ersten Mal die 7.000 Punkte Marke!

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Flankiert wird die Woche vom jüngsten Fed-Zinsentscheid sowie frischen Konjunkturdaten aus Deutschland. Zudem liefern die Quartalszahlen von Tesla, Microsoft und SAP wichtige Impulse für die Aktienmärkte.





Globaler Aktienmarkt – DAX® verliert, S&P 500® mit neuem Allzeithoch



Während der DAX® am Freitagmorgen etwa 1,8 Prozent unter dem Vorwochenschlusskurs notierte, zeigten sich die US-Märkte robuster: Der S&P 500® markierte am Mittwoch mit dem erstmaligen Sprung über die 7.000-Punkte-Marke ein historisches Allzeithoch und hielt am Donnerstag ein Plus von rund 0,7 % zur Vorwoche. Auch der Nasdaq-100® legte im Wochenvergleich um etwa 1 % zu, während der Dow Jones nahezu unverändert auf dem Niveau der vergangenen Woche schloss.







