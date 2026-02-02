Musk legt SpaceX und xAI zusammen
dpa-AFX · Uhr
AUSTIN (dpa-AFX) - Tech-Milliardär Elon Musk hat die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammengelegt. Gemeinsam sollen die Unternehmen unter anderem Rechenzentren im All bauen, wie Musk ankündigte./so/DP/he
