Musk legt SpaceX und xAI zusammen

dpa-AFX · Uhr
AUSTIN (dpa-AFX) - Tech-Milliardär Elon Musk hat die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammengelegt. Gemeinsam sollen die Unternehmen unter anderem Rechenzentren im All bauen, wie Musk ankündigte./so/DP/he

Tesla

