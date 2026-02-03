Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Trumps Wahlsieg

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Dienstag bis auf unter 73.000 US-Dollar gefallen. Das war der niedrigste Stand seit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024. Zuletzt notierte der Bitcoin etwas erholt bei etwa 75.000 Dollar.

Anlegern stehe die Unsicherheit derzeit ins Gesicht geschrieben, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Investoren befänden sich im Klammergriff makroökonomischer Unsicherheiten. Der Rückgang verdeutliche die zunehmende Empfindlichkeit von Bitcoin gegenüber makroökonomischen Verschiebungen und globalen Liquiditätsströmen. Investoren fürchteten, dass der geldpolitische Gegenwind insbesondere jenseits des Atlantiks doch länger anhalte als gedacht und schalten vorsichtshalber in den Risk-off-Modus. Ein Reißen der 70.000-Dollar-Marke könnte Anleger in den Panikmodus versetzen./he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Kryptowährung auf Neun-Monats-Tief
Bitcoin fällt zeitweise unter 75.000 Dollargestern, 14:48 Uhr · dpa-AFX
Ein fallender Bitcoin-Kurs ist zu sehen.
Edelmetalle im Fokus – Bayer, Palantir, SAP, BASF und Apple in der Analyse
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 13:30 Uhr · Société Générale
Edelmetalle im Fokus – Bayer, Palantir, SAP, BASF und Apple in der Analyse
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News