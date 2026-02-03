EQS-News: Blockchain.com und Ondo Finance führen tokenisierte US-Aktien in ganz Europa ein

EQS-News: Blockchain.com / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vereinbarung

Blockchain.com und Ondo Finance führen tokenisierte US-Aktien in ganz Europa ein



04.02.2026 / 00:05 CET/CEST

In Zusammenarbeit mit Ondo Global Markets sind nun NYSE-notierte Aktien und ETFs für Millionen von berechtigten Nutzern in ganz Europa direkt über die Blockchain.com-Wallet zugänglich

LONDON und NEW YORK, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com und Ondo Finance gaben heute die Ausweitung ihrer Partnerschaft bekannt, um reale Vermögenswerte (Real World Assets, RWAs) auf der Blockchain für den europäischen Markt anzubieten. Berechtigte Nutzer in ganz Europa können nun direkt und nahtlos über die Blockchain.com DeFi-Wallet auf regulierte, tokenisierte US-Aktien und ETFs zugreifen.

Blockchain.com

Im vergangenen Jahr haben Blockchain.com und Ondo Global Markets über ihre DeFi-Wallet mehr als 200 tokenisierte Aktien und ETFs für Nutzer in Afrika und Südamerika eingeführt und damit On-Chain-Engagements in einigen der bekanntesten Unternehmen ermöglicht.

„Indem wir US-Aktien für unsere europäischen Nutzer auf die Blockchain bringen, bieten wir über unsere DeFi-Wallet Selbstverwahrungslösungen an, die schneller, effizienter und vollständig in Eigenbesitz sind und von traditionellen Banken nach wie vor unerreicht bleiben", erklärte Peter Smith, CEO, Gründer und Executive Chairman von Blockchain.com. „Aufbauend auf unserer Dynamik in Afrika und Südamerika durch diese Partnerschaft mit Ondo verwirklichen wir ein integrativeres und sichereres Finanzsystem für Millionen von Menschen in ganz Europa und darüber hinaus."

Seit seiner Gründung im September 2025 hat Ondo Global Markets ein rasantes Wachstum verzeichnet, was die steigende Nachfrage nach institutionellen Vermögenswerten auf der Blockchain widerspiegelt. Mit einem Gesamtwert (TVL) von über 556 Millionen US-Dollar und einem Handelsvolumen von über 8,7 Milliarden US-Dollar ist die Plattform eine führende Kraft im Bereich Real World Assets (RWA).

„Durch die Erweiterung der Verfügbarkeit für Nutzer im gesamten EWR über die Blockchain.com DeFi-Wallet können tokenisierte Aktien und ETFs von Ondo ein bisher nicht erreichbares Segment der globalen Nutzerbasis der Plattform erschließen", erklärte Ian De Bode, President von Ondo Finance. „Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie diese Erweiterung die Akzeptanz fördert, während wir die Tokenisierung auf den globalen Märkten weiter vorantreiben."

Diese Ankündigung stellt eine bedeutende Veränderung für europäische Investoren dar, die nun mit der Einfachheit einer digitalen Geldbörse Zugang zu institutionellen Vermögenswerten erhalten, darunter:

Nutzer in 30 EWR-Staaten können nun über die DeFi-Wallet mehr als 200 tokenisierte US-Aktien und ETFs kaufen, verkaufen und halten.

Vermögenswerte werden direkt über die vertraute Benutzeroberfläche der Blockchain.com-Wallet verwaltet, wodurch die Nachteile herkömmlicher Brokerkonten entfallen.

Vor dem Hintergrund der starken Performance auf den Edelmetallmärkten bietet Ondo Global Markets On-Chain-Zugang zu tokenisierten Edelmetall-ETFs, darunter SLVon (Silber) und IAUon (Gold), und ermöglicht so ein Engagement in Rohstoffen innerhalb seines bestehenden tokenisierten ETF-Angebots.

Informationen zu Blockchain.com Blockchain.com verbindet die Welt mit der Zukunft der Finanzen. Der weltweit führende Anbieter von Kryptodiensten, der Millionen von Menschen weltweit dabei unterstützt, sicher auf Kryptowährungen zuzugreifen. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hatBlockchain.com das Vertrauen von mehr als 90 Millionen Wallets und über 40 Millionen verifizierten Nutzern gewonnen und Kryptotransaktionen im Wert von über 1,2 Billionen US-Dollar ermöglicht. Besuchen SieBlockchain.com für weitere Informationen.

Informationen zu Ondo Finance: Ondo Finance ist eine Blockchain-basierte Plattform, die sich auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte und die Bereitstellung von Finanzprodukten in institutioneller Qualität auf der Blockchain konzentriert. Durch die Verbindung von traditioneller Finanzwelt und dezentraler Infrastruktur strebt Ondo an, die Kapitalmärkte zugänglicher, transparenter und effizienter zu gestalten.

Medienkontakt:press@blockchain.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2744581/Blockchain_Com_Logo.jpg

