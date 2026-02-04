Geldpolitik

Inflation im Euroraum sinkt auf 1,7 Prozent

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Ihar Halavach/Shutterstock.com

Berlin, 04. Feb (Reuters) - Die Inflation im Euroraum hat zu Jahresbeginn weiter nachgelassen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Januar um ⁠durchschnittlich 1,7 Prozent ‍im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Im ‌Dezember hatte die jährliche Inflationsrate bei aufwärts revidiert 2,0 Prozent gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) ‍strebt eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an, die als optimal für die Wirtschaft im Währungsraum gilt.

Der weiter nachlassende Preisauftrieb dürfte für Gesprächsstoff im EZB-Rat sorgen, der am Donnerstag über den Leitzins berät. Die Zentralbank hat den geldpolitischen Schlüsselsatz angesichts ‍gesunkener Inflationsgefahr von Mitte 2024 bis Mitte ⁠2025 in mehreren Schritten auf 2,0 Prozent halbiert und seither stillgehalten. Auf der Dezember-Sitzung wies EZB-Chefin Christine Lagarde auf das "volatile internationale ‍Umfeld" hin, wodurch die Inflationsaussichten mit größerer Unsicherheit behaftet seien als gewöhnlich.

Die Währungshüter könnten laut Experten ⁠nun erneut die Pausentaste drücken, auch wenn der Höhenflug des Euro ihnen Sorge bereiten dürfte: "Die Stärke des Euro reflektiert dabei nicht etwa konjunkturelle Dynamiken, sondern ein steigendes ‍Mistrauen gegenüber der amerikanischen ‌Politik", meint KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. Wahrscheinlich werde die EZB ein gewisses Unbehagen über die Stärke des Euro signalisieren, ohne allerdings konkrete Maßnahmen anzukündigen.

Eine starke Währung verteuert Exporte und verbilligt zugleich Importe, was tendenziell das Wachstum dämpft und die Inflation drückt. Laut EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau beobachtet die Notenbank die Aufwertung der Gemeinschaftswährung und ihre möglichen Auswirkungen auf die Inflation genau. ⁠Niedrigere Zinsen könnten den Euro-Kurs schwächen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 03.02.2026
Dax scheut vor 25.000 Punkten zurück - Kurssturz bei Zalandogestern, 17:58 Uhr · onvista
Dax scheut vor 25.000 Punkten zurück - Kurssturz bei Zalando
EUR/USD Wochenausblick 02.02.2026
Dem Euro steht die nächste turbulente Woche bevor02. Feb. · onvista
Dem Euro steht die nächste turbulente Woche bevor
Dax Tagesrückblick 30.01.2026
Dax beendet turbulente Woche erholt - Gold verbucht massiven Verlust30. Jan. · onvista
Dax beendet turbulente Woche erholt - Gold verbucht massiven Verlust
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"02. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Alle Premium-News