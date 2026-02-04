Umfrage: US-Firmen schaffen im Januar 22.000 Jobs - weit weniger als gedacht

Washington, 04. Feb (Reuters) - Die US-Unternehmen haben im Januar weit weniger Jobs als ⁠erwartet geschaffen. ‍In der Privatwirtschaft kamen insgesamt nur 22.000 Stellen hinzu, wie ‌aus der am Mittwoch veröffentlichten Firmenbefragung des Personaldienstleisters ADP ‍hervorgeht. In einer Reuters-Umfrage hatten Ökonomen einen Stellenzuwachs von 48.000 veranschlagt, nach abwärts revidiert 37.000 Dezember. Zunächst war von 41.000 die Rede ‍gewesen.

Der ADP-Bericht wird an den ⁠Finanzmärkten beachtet, auch weil er ein Schlaglicht auf die Lage eines wichtigen ‍Teils des Jobmarkts wirft. Für den demnächst anstehenden offiziellen ⁠Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der auch Stellen im Öffentlichen Dienst umfasst, rechnen Ökonomen für Januar mit einem Stellenplus ‍von 70.000, ‌nach 50.000 im Dezember. Die US-Notenbank Federal Reserve, die Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, hat den Leitzins zuletzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent konstant gehalten.

