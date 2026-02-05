Alphabet übertrifft Erwartungen mit starken Q4 2025-Ergebnissen und mutigen KI-Investitionen









Alphabet hat mit seinen Q4- und Gesamtjahreszahlen 2025 die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen und damit seine Rolle als Taktgeber im Tech-Sektor untermauert. Der Konzern erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 113,83 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,82 US-Dollar – beides über den Prognosen. Angetrieben wurde das Wachstum vor allem vom weiterhin boomenden digitalen Werbegeschäft und stark steigenden KI-bezogenen Rechenzentrumsumsätzen. Auf Jahressicht knackte Alphabet erstmals die Marke von 400 Milliarden US-Dollar Umsatz – ein historischer Meilenstein. Gleichzeitig legte der Quartalsgewinn um 30 % zu, was die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht.





Trotz kurzfristiger Kursschwankungen nachbörslich werten viele Analysten die ambitionierten Investitionspläne für 2026 als strategisch sinnvoll. Alphabet plant, massiv in KI-Infrastruktur zu investieren, um seine Führungsrolle im Zukunftsmarkt auszubauen. CEO Sundar Pichai verweist auf explosive Wachstumsraten bei Gemini 3, Milliarden verarbeiteter Tokens pro Minute und hunderte Millionen aktive Nutzer der Gemini-App. Die Kombination aus starker Werbemaschine, Cloud-Wachstum und aggressiver KI-Offensive könnte Alphabet langfristig neue Ertragsquellen erschließen. Für Investoren bleibt die Aktie damit ein zentraler Gradmesser für das Tempo der globalen KI-Revolution.









