ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 100 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Philippe Houchois sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung von konstruktiven Aussagen des Treasury- und IR-Chefs Stefan Richmann. Der Lagerabbau im vierten Quartal dürfte den freien Barmittelzufluss im positiven Bereich halten. Die Schätzungen des Experten für 2025 hätten nun insgesamt etwas Luft nach oben./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
