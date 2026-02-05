Optiondays 2026 - 8 Experten heute im gratis Livestream

Optiondays 2026 heute von 9:00 - 18:00 Uhr

Das Programm bequem von zu Hause verfolgen und im Nachgang die Aufzeichnung der Vorträge erhalten.



Jetzt kostenlos anmelden

09:00 – 10:00 Uhr - Fritz Gerhager (OH) – Optionen als Portfolio-Ergänzung für Anfänger 10:00 – 11:00 Uhr - Olli (Ollinichtimdienst) — Steuern 11:00 – 12:00 Uhr - Thorsten Eberhart - Options4Winners 12:00 – 13:00 Uhr - Emil Jusifov - Stillhalter-Strategien meistern 13:00 – 14:00 Uhr - Olaf Lieser - Poor-Man's Covered Call 14:00 – 15:00 Uhr - Mario Steinrücken – Trendumkehr erkennen – bevor sie passiert 15:00 – 16:00 Uhr - Birger Schäfermeier - Optionen und Strategien je nach Marktlage 16:00 – 17:00 Uhr - Markus Herfert - Training und LIVE-Handel von abgesicherten Einkommens-Strategien + Vola Trading mit Optionen 17:00 – 18:00 Uhr - Florian Ammerl - Live Trading mit 0-DTE-Optionsstrategien

Jetzt kostenlos anmelden





CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

Investitionen in digitale Vermögenswerte gelten als hochspekulative Anlagen und unterliegen einer hohen Volatilität und sind daher möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob digitale Vermögenswerte für ihn geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie diesen handeln.

Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob der Investui Service für ihn geeignet ist. Alle Investitionen bergen ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie auf Gewinne.



