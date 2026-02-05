Uber nach Zahlen wacklig, Eli Lilly glänzt, Alphabet polarisiert mit CapEx

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Uber: Wachstum trifft Realität

Uber liefert erneut starke Wachstumszahlen bei Trips, Bookings und aktiven Nutzern. Doch beim Gewinn je Aktie und beim Ausblick wird es ungemütlich. Entscheidend wird, ob der Markt jetzt mehr auf Profitabilität schaut – oder weiter auf die große AV-Story setzt.

Eli Lilly: GLP-1 bleibt das große Spiel

Eli Lilly präsentiert ein Quartal, das kaum Wünsche offenlässt – inklusive kräftigem Beat bei Umsatz und Gewinn. Dazu kommt ein Ausblick, der deutlich über den Erwartungen liegt. Die Frage: Baut Lilly den Vorsprung weiter aus, während Novo Nordisk schwächelt?

Alphabet: Cloud stark – aber CapEx sorgt für Stirnrunzeln

Alphabet liefert solide Zahlen und beeindruckt vor allem im Cloud-Geschäft. Gemini wächst rasant, die Nachfrage scheint hoch. Doch die neuen Investitionspläne könnten die Debatte drehen: Wie viel Wachstum kommt wirklich zurück – und wie schnell?