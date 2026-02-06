Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger verunsichert - Amazon befeuert KI-Sorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz belasten am Freitag erneut den deutschen Aktienmarkt. Der Dax versucht sich zu stabilisieren und pendelte wenige Minuten nach dem Xetra-Start mit 24.481 Punkten um seinen Vortagesschluss. Die seit Jahresanfang verzeichneten Gewinne sind aufgezehrt.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,38 Prozent auf 31.315 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

Mit einem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon im nachbörslichen US-Handel hatte sich gezeigt, wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet . Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten Analysten von Goldman Sachs./ajx/jha/

