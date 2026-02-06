Apples KI-Triumph: Wie der neue Superzyklus die Wall Street überrollt
Ein Rekordquartal übertrifft alle Erwartungen
Der Technologiegigant aus Cupertino hat mit seinem jüngsten Quartalsbericht vom 29. Januar 2026 die Finanzwelt beeindruckt und die konservativen Schätzungen der Wall Street deutlich hinter sich gelassen. Apple meldete einen beeindruckenden Gesamtumsatz von 143,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Noch erfreulicher für Anleger ist der Gewinn: Der Gewinn pro Aktie kletterte auf 2,84 US-Dollar und übertraf damit die Prognosen der Experten, die im Schnitt nur mit etwa 2,67 US-Dollar gerechnet hatten. Diese positive Überraschung sorgte an den Märkten für Aufatmen, da im Vorfeld Bedenken über eine mögliche Sättigung des Smartphone-Marktes bestanden hatten. Die Zahlen belegen eindrucksvoll, dass der Konzern trotz seiner enormen Größe immer noch zu zweistelligen Wachstumsraten fähig ist, was das Vertrauen der Investoren in die langfristige Stabilität der Aktie massiv stärkt.
|
Endlos Turbo Long 169,7717 open end: Basiswert Apple
DY656F
Quelle: DZ BANK: Geld 06.02. 08:10:51, Brief 06.02. 08:10:51
|8,96 EUR
|8,98 EUR
|-0,78%
|Basiswertkurs: 275,93 USD
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: NASDAQ , 05.02.
|Basispreis
|169,7717 USD
|Knock-Out-Barriere
|169,7717 USD
|Hebel
|2,60x
|Abstand zum Basispreis in %
|38,47%
|Abstand zum Knock-Out in %
|38,47%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
