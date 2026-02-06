Bayer liefert Studiendaten – Amazon mit Zahlen – IREN zwischen Mining & KI

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Bayer: Asundexian rückt wieder in den Fokus

Neue Studiendaten könnten die Wahrnehmung des Wirkstoffs deutlich verändern. Wir schauen darauf, was der Markt daraus ableitet – und welche nächsten Schritte für Bayer jetzt entscheidend werden.

IREN: Zahlen, AI-Pivot und Texas als Unsicherheitsfaktor

Der Quartalsbericht bringt Bewegung in die Aktie – doch der Blick richtet sich vor allem nach vorn. Entscheidend wird, wie glaubwürdig der Umbau Richtung AI-Data-Center wirklich ist und was die Entwicklungen in Texas bedeuten könnten.

Amazon: AWS stark – aber der Capex-Ausblick sorgt für Diskussionen

Amazon liefert solide Zahlen und starke Cloud-Dynamik. Trotzdem steht eine Frage im Mittelpunkt: Wie viel Investitionsdruck kann der Markt kurzfristig verkraften – und was bedeutet das für Free Cashflow und Bewertung?