Welche Aktien ich nun meide

Die Börsenstimmung dreht - so passe ich meine Strategie an

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:

Nach starken Jahren läuft unser Investment-Depot 2026 plötzlich in die falsche Richtung – und das liegt nicht an schwachen Unternehmen. Der Markt spielt aktuell nach völlig neuen Regeln: Stimmung, Erwartungen und Unsicherheit dominieren, während Fundamentaldaten immer häufiger ignoriert werden.

Hier geht es direkt zu Martins Investment-Depot

Ein Blick auf den S&P 500 und sein gleichgewichtetes Pendant zeigt schnell, was schief läuft: Firmen mit großer Marktkapitalisierung, vor allem aus dem Technologiebereich, werden abgestraft. Besonders schlimm steht es um Software-Aktien.

Deswegen reagiere ich nun konsequent und stelle die Strategie im Depot um. Was sich konkret ändert, welche neuen Regeln künftig gelten und welche Aktien deshalb aus dem Depot fliegen, erfährst du in diesem Video.

Chartzeit Eilmeldung
Strategiewechsel im Investment-Depot: Warum ich jetzt konsequent umsteuereheute · 11:58 Uhr · onvista
Ein Aktienkurs ist vor einem Dollar-Schein zu sehen.
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash
Allianz, SAP & Münchener Rück
Dax-Dividendenaktien im Check03. Feb. · onvista
Dax-Dividendenaktien im Check
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich etwas erholen - weiter Skepsis um KI-Investitionenheute, 14:24 Uhr · dpa-AFX
Der Schriftzug an der New Yorker Börse NYSE.
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund01. Feb. · Acatis
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grund
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista
Alle Premium-News