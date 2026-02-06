Die Börsenstimmung dreht - so passe ich meine Strategie an

Nach starken Jahren läuft unser Investment-Depot 2026 plötzlich in die falsche Richtung – und das liegt nicht an schwachen Unternehmen. Der Markt spielt aktuell nach völlig neuen Regeln: Stimmung, Erwartungen und Unsicherheit dominieren, während Fundamentaldaten immer häufiger ignoriert werden.
Ein Blick auf den S&P 500 und sein gleichgewichtetes Pendant zeigt schnell, was schief läuft: Firmen mit großer Marktkapitalisierung, vor allem aus dem Technologiebereich, werden abgestraft. Besonders schlimm steht es um Software-Aktien.
Deswegen reagiere ich nun konsequent und stelle die Strategie im Depot um. Was sich konkret ändert, welche neuen Regeln künftig gelten und welche Aktien deshalb aus dem Depot fliegen, erfährst du in diesem Video.
Chartzeit EilmeldungStrategiewechsel im Investment-Depot: Warum ich jetzt konsequent umsteuereheute · 11:58 Uhr · onvista
