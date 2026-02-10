EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG

Deutsche Börse AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



10.02.2026 / 11:02 CET/CEST

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten Deutsche Börse AG

60485 Frankfurt am Main

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

3. Datum der Schwellenberührung 09.02.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 2,2511 % 186300000 Letzte Veröffentlichung 3,0040 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 4193715 2,2511 % %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

