Moderate Gewinne zum Handelsauftakt in Frankfurt

Der DAX zeigt sich am Dienstag im frühen Handel leicht fester und behauptet sich oberhalb der 25.000‑Punkte‑Marke. Auch an den europäischen Leitbörsen überwiegt eine moderate Aufwärtsbewegung, der Euro Stoxx 50 notiert ebenfalls im Plus. Unterstützung kommt von den internationalen Märkten: In den USA tendieren Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 freundlich, während der Nikkei 225 in Tokio mit einem deutlich stärkeren Anstieg aus dem Handel gegangen ist.

Makroökonomischer Überblick Im Fokus steht heute der Blick über den Atlantik. Mit der Veröffentlichung der US‑Einzelhandelsumsätze erhalten Anleger einen zentralen Gradmesser für die Konsumlaune der amerikanischen Verbraucher – und damit für die Konjunkturentwicklung in der weltweit größten Volkswirtschaft. Die Daten gelten als potenzieller Impulsgeber für Aktien, Anleihen und den Dollar.

Meistgehandelte Aktien

Teamviewer startet deutlich unter Druck. Belastend wirkt ein vorsichtiger Ausblick auf das laufende Jahr. Das Management rechnet angesichts eines schwierigen Umfelds bei kleineren und mittleren Kunden nur mit stagnierenden bis leicht steigenden Erlösen. Die Zurückhaltung nährt Zweifel an einer schnellen Wachstumsbeschleunigung und sorgt für kräftige Umsätze auf der Verkaufsseite. BP zeigt sich ebenfalls schwächer. Der Ölkonzern enttäuscht mit seinem jüngsten Quartalsbericht vor allem strategisch: Der ausgesetzte Aktienrückkauf und Abschreibungen im Bereich erneuerbare Energien dämpfen das Vertrauen. Hinzu kommen offene Fragen zur künftigen Ausrichtung zwischen klassischem Öl‑ und Gasgeschäft und der Energiewende. Philips hingegen legt deutlich zu. Ein starkes Schlussquartal, die Rückkehr in die Gewinnzone und ambitionierte, aber klar formulierte Wachstumsziele bis 2028 sorgen für Optimismus. Der Medizintechnikkonzern signalisiert, die Altlasten aus früheren Jahren hinter sich zu lassen und stellt Effizienz sowie neue Produkte in den Mittelpunkt.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN1URK 8,94 24104,893845 Punkte 27,78 Open End BASF SE Bull HB8ABQ 2,02 30,289975 EUR 2,51 Open End DAX® Bear UN23E5 2,45 25213,766705 Punkte 96,65 Open End Gold Bull UN4ESZ 5,69 4985,00 USD 81,76 Open End DAX® Bear UN2H3E 0,98 25075,036222 Punkte 272,99 Open End

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nvidia Corp. Call HD9UHB 0,930 320,00 USD 9,25 17.06.2026 Deutsche Telekom AG Call UG1ZEX 0,22 39,00 EUR 12,37 17.06.2026 Microsoft Corp. Call UG2BQ5 4,28 420,00 USD 4,69 13.01.2027 Allianz SE Call UG9C83 1,04 425,00 EUR 9,63 16.12.2026 Siemens Energy AG Call UG804A 5,01 120,00 EUR 2,48 16.12.2026

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Exxon Mobil Corp. Long HD2ZP7 15,33 100,833401 USD 3 Open End Nasdaq 100 Long HD6S25 11,19 16849,032501 Punkte 3 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR8 2,81 310,276601 USD 4 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR9 1,44 330,958686 USD 5 Open End SoFi Technolgies Inc. Long UG8DGD 2,65 16,016454 USD 4 Open End

