Berlin, 10. Feb (Reuters) - Der Streit zwischen dem US-Elektroautobauer Tesla und der Gewerkschaft IG ⁠Metall spitzt ‍sich zu. Das Unternehmen wirft einem externen Gewerkschaftsvertreter vor, am Dienstag ‌heimlich eine Betriebsratssitzung aufgezeichnet zu haben, wie aus einer ‍Reuters vorliegenden internen Mitteilung an die Mitarbeiter hervorgeht. In der Folge sei der Gewerkschaftsvertreter von der Sitzung ausgeschlossen worden. Die Polizei habe seinen Computer beschlagnahmt ‍und Zeugenaussagen aufgenommen. Tesla ⁠habe Strafanzeige gegen den externen IG-Metall-Vertreter gestellt. Eine Tesla-Sprecherin bestätigte die Angaben. Die IG ‍Metall in Berlin war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu ⁠erreichen.

Die IG Metall tritt bei der anstehenden Betriebsratswahl vom 2. bis zum 4. März mit ihrer Liste "IG Metall - ‍Tesla Workers" ‌an und will erstmals die Mehrheit gewinnen. "Die Tesla-Kolleginnen und Kollegen haben einen Betriebsrat verdient, der sich für die Beschäftigten statt fürs Management einsetzt", erklärte der IG-Metall-Bezirksleiter Jan Otto dazu.

