Was Alphabets Mega-Investitionen für die Aktie bedeuten

Die Aktie von Alphabet notiert heute leicht im Minus. Der Konzern hat Anleihen im Volumen von 20 Milliarden Dollar begeben, um seine Investitionen in Künstliche Intelligenz zu refinanzieren.

Profi-Trader Martin Goersch ordnet die Nachrichten für euch ein und analysiert, ob die Aktie zum derzeitigen Kurs noch fair bewertet ist.