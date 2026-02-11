Dax-Käufer werden erneut zurückgewiesen

Dax-Widerstand 25.050 25.100 Dax-Unterstützung 24.800 24.200

Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax konnte auch gestern die in den vergangenen Tagen hier an dieser Stelle mehrfach angesprochene Widerstandszone knapp oberhalb der 25.000-Punkte-Marke (rot im Chart unten) nicht überwinden. Heute kommt dann nun endlich mal wieder etwas Bewegung in den Kursverlauf, der Index wird am Morgen erneut an der 25.000er Marke abgewiesen und fällt zurück unter 24.900 Punkte.

Dax-Ausblick:

Mit der Bewegung heute Vormittag wurde die Signifikanz der horizontalen Widerstandszone oberhalb von 25.000 erneut bestätigt.

Unterhalb dieser Zone bleibt der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht somit aktuell weiter südwärts in die Mitte der jüngsten Handelsspanne. Neue Kaufsignale entstehen erst bei einem nachhaltigen Ausbruch auf der Oberseite. Um 14:30 Uhr wird der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht - hier ist tendenziell mit Bewegungsimpulsen zu rechnen.