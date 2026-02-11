Dax Chartanalyse 11.02.2026

Dax-Käufer werden erneut zurückgewiesen

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.05025.100
Dax-Unterstützung24.80024.200

Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax konnte auch gestern die in den vergangenen Tagen hier an dieser Stelle mehrfach angesprochene Widerstandszone knapp oberhalb der 25.000-Punkte-Marke (rot im Chart unten) nicht überwinden. Heute kommt dann nun endlich mal wieder etwas Bewegung in den Kursverlauf, der Index wird am Morgen erneut an der 25.000er Marke abgewiesen und fällt zurück unter 24.900 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Mit der Bewegung heute Vormittag wurde die Signifikanz der horizontalen Widerstandszone oberhalb von 25.000 erneut bestätigt.

Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern · 16:30 Uhr · onvista
Logo Telekom

Unterhalb dieser Zone bleibt der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht somit aktuell weiter südwärts in die Mitte der jüngsten Handelsspanne. Neue Kaufsignale entstehen erst bei einem nachhaltigen Ausbruch auf der Oberseite. Um 14:30 Uhr wird der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht - hier ist tendenziell mit Bewegungsimpulsen zu rechnen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY75G3) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 11.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.443,41 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU60P8) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 11.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.429,68 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 10.02.2026
Dax steigt in wichtige Widerstandszonegestern, 11:13 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 09.02.2026
Unter 25.000 Punkten: Dax bleibt vorerst im Seitwärts-Modus09. Feb. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 06.02.2026
Vorwochentief hat gehalten - Dax bleibt im Konsolidierungsmodus06. Feb. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 05.02.2026
Dax setzt vor EZB-Entscheid zurück05. Feb. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News