Gemischtes Bild zur Wochenmitte – Gerresheimer erneut massiv unter Druck

UniCredit · Uhr
Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte schwächer und kommt im frühen Handel nicht über die zuletzt erreichten Niveaus hinaus. Auch an den europäischen Börsen überwiegt eine leicht negative Tendenz, der Euro Stoxx 50 bewegt sich moderat im Minus. An den US-Märkten präsentiert sich das Bild dagegen fester: Sowohl die Standardwerte als auch die Technologietitel können zulegen. In Asien zeigt sich ebenfalls eine positive Grundtendenz, mit Kursgewinnen am japanischen Aktienmarkt. Insgesamt bleibt das Marktumfeld uneinheitlich, mit regionalen Unterschieden.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute klar der nachgeholte US‑Arbeitsmarktbericht für Januar. Die Veröffentlichung war aufgrund eines Behörden‑Shutdowns verschoben worden und gilt nun als zentrales Ereignis des Tages. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die Stabilität des US‑Arbeitsmarkts und mögliche Rückschlüsse auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Besonders Lohnentwicklung und Beschäftigungsdynamik stehen dabei im Blick, da sie entscheidend für den Inflationspfad sind.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Gerresheimer steht massiv unter Druck. Der Spezialverpackungshersteller hat die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 erneut verschoben. Hintergrund sind interne Untersuchungen zu Bilanzierungsverstößen einzelner Mitarbeiter, die insbesondere Umsatzerlöse und Vorräte betreffen. Zusätzlich belasten angekündigte nicht zahlungswirksame Wertminderungen in dreistelliger Millionenhöhe das Vertrauen der Investoren.

Dassault Systèmes gerät ebenfalls kräftig unter Verkaufsdruck. Der französische Softwarekonzern hat Zahlen für das Schlussquartal vorgelegt, die ein deutlich verlangsamtes Wachstum zeigen. Die schwache Dynamik am Ende des Geschäftsjahres und ein vorsichtiger Ausblick lassen Zweifel an der kurzfristigen Wachstumsstory aufkommen.

Siemens Energy präsentiert sich dagegen sehr fest. Der Konzern profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Energietechnik und einem erneut starken Auftragseingang im abgelaufenen Quartal. Die robuste operative Entwicklung treibt das Papier in Richtung neuer Höchststände und macht die Aktie zu einem der klaren Profiteur des Tages.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Symrise AG Bull UN2228 2,39 52,653485 EUR 3,11 Open End
DAX® Bull UN1URM 7,91 24128,320092 Punkte 31,93 Open End
DAX® Bull UN1AG8 10,95 23827,157944 Punkte 23,1 Open End
X-DAX® Bull UG98DU 8,07 24125,057166 Punkte 31,96 Open End
DAX® Bear UN23E9 3,78 25253,026781 Punkte 65,96 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.02.2026; 09:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Allianz SE Call UG9C83 0,92 425,00 EUR 9,93 16.12.2026
TUI AG Call UG89B8 1,24 9,00 EUR 3,85 16.12.2026
Siemens Energy AG Call UN2YCK 4,06 150,00 EUR 2,58 16.06.2027
United Airlines Holdings Inc. Call UG7H0T 1,49 110,00 USD 4,3 17.06.2026
Rheinmetall AG Call UN0DYA 0,68 2200,00 EUR 5,65 16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.02.2026; 10:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Siemens AG Long UG3X7B 10,81 129,085243 EUR 2 Open End
Rheinmetall AG Long UN4AEJ 10,11 1489,60 EUR 15 Open End
SAP SE Long HD8Y73 1,62 133,736747 EUR 4 Open End
Sixt SE Long HC15ZJ 1,23 45,209867 EUR 3 Open End
L’Oréal S.A. Long HC19QY 7,25 260,990295 EUR 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.02.2026; 10:10 Uhr;

