Gemischtes Bild zur Wochenmitte – Gerresheimer erneut massiv unter Druck
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute klar der nachgeholte US‑Arbeitsmarktbericht für Januar. Die Veröffentlichung war aufgrund eines Behörden‑Shutdowns verschoben worden und gilt nun als zentrales Ereignis des Tages. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die Stabilität des US‑Arbeitsmarkts und mögliche Rückschlüsse auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Besonders Lohnentwicklung und Beschäftigungsdynamik stehen dabei im Blick, da sie entscheidend für den Inflationspfad sind.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Gerresheimer steht massiv unter Druck. Der Spezialverpackungshersteller hat die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 erneut verschoben. Hintergrund sind interne Untersuchungen zu Bilanzierungsverstößen einzelner Mitarbeiter, die insbesondere Umsatzerlöse und Vorräte betreffen. Zusätzlich belasten angekündigte nicht zahlungswirksame Wertminderungen in dreistelliger Millionenhöhe das Vertrauen der Investoren.
Dassault Systèmes gerät ebenfalls kräftig unter Verkaufsdruck. Der französische Softwarekonzern hat Zahlen für das Schlussquartal vorgelegt, die ein deutlich verlangsamtes Wachstum zeigen. Die schwache Dynamik am Ende des Geschäftsjahres und ein vorsichtiger Ausblick lassen Zweifel an der kurzfristigen Wachstumsstory aufkommen.
Siemens Energy präsentiert sich dagegen sehr fest. Der Konzern profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Energietechnik und einem erneut starken Auftragseingang im abgelaufenen Quartal. Die robuste operative Entwicklung treibt das Papier in Richtung neuer Höchststände und macht die Aktie zu einem der klaren Profiteur des Tages.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Symrise AG
|Bull
|UN2228
|2,39
|52,653485 EUR
|3,11
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN1URM
|7,91
|24128,320092 Punkte
|31,93
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN1AG8
|10,95
|23827,157944 Punkte
|23,1
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UG98DU
|8,07
|24125,057166 Punkte
|31,96
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN23E9
|3,78
|25253,026781 Punkte
|65,96
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.02.2026; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Allianz SE
|Call
|UG9C83
|0,92
|425,00 EUR
|9,93
|16.12.2026
|TUI AG
|Call
|UG89B8
|1,24
|9,00 EUR
|3,85
|16.12.2026
|Siemens Energy AG
|Call
|UN2YCK
|4,06
|150,00 EUR
|2,58
|16.06.2027
|United Airlines Holdings Inc.
|Call
|UG7H0T
|1,49
|110,00 USD
|4,3
|17.06.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UN0DYA
|0,68
|2200,00 EUR
|5,65
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.02.2026; 10:05 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Siemens AG
|Long
|UG3X7B
|10,81
|129,085243 EUR
|2
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN4AEJ
|10,11
|1489,60 EUR
|15
|Open End
|SAP SE
|Long
|HD8Y73
|1,62
|133,736747 EUR
|4
|Open End
|Sixt SE
|Long
|HC15ZJ
|1,23
|45,209867 EUR
|3
|Open End
|L’Oréal S.A.
|Long
|HC19QY
|7,25
|260,990295 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.02.2026; 10:10 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen