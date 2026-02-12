Thema Emissionshandel belastet

Heidelberg Materials sacken ab

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Materials sind am Donnerstag im Verlauf des Nachmittags auf den tiefsten Stand seit Oktober abgesackt. Zuletzt büßten sie 9,7 Prozent auf 192,65 Euro ein. Sie litten angesichts von Aussagen des Bundeskanzlers Friedrich Merz während des Gipfeltreffens der energieintensiven Industrien in Antwerpen erneut unter der möglichen Lockerung von Klimaschutzvorschriften.

Bei dem Gipfeltreffen am Mittwoch sei das Emissionshandelssystem (ETS) wegen hoher CO2-Preise und deren Auswirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit etwa der Chemie- und Zementbranche kritisiert worden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Merz sagte demnach, das EU-Emissionshandelssystem sei geschaffen worden, um den CO2-Ausstoß zu senken und gleichzeitig den betroffenen Unternehmen den Übergang zur emissionsfreien Produktion zu ermöglichen. "Sofern das nicht erreichbar ist und sofern das nicht das richtige Instrument ist, sollten wir sehr offen sein, es zu überarbeiten oder zumindest zu verschieben", so Merz.

Heidelberg Materials würden unter einem möglichen Aufweichen der EU-Pläne besonders deutlich leiden. Der Konzern hat bisher als Profiteur stärkerer Klimaschutzmaßnahmen gegolten, da er eine branchenführende Position bei der Dekarbonisierung und Abscheidung von CO2-Emissionen im Produktionsprozess innehat. Anleger hatten daher bislang Kostenvorteile für den deutschen Zementhersteller gesehen, sobald die Ausgabe kostenloser Zertifikate gestoppt wird.

Anfang Februar hatte das "Handelsblatt" bereits unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten über eine Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die EU berichtet. Seither hat die Heidelberg-Materials-Aktie 18,5 Prozent eingebüßt./ck/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberg Materials

Das könnte dich auch interessieren

Gasgeschäft brummt
Siemens Energy mit Rekordaufträgengestern, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Siemens Energy mit Rekordaufträgen
Quartalsbericht veröffentlicht
Siemens erhöht Ergebnisprognoseheute, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Siemens erhöht Ergebnisprognose
Prognose erhöht
Siemens nun wertvoller als SAPheute, 09:55 Uhr · dpa-AFX
Siemens nun wertvoller als SAP
KI-Strombedarf treibt an
Siemens Energy setzt Rekordlauf fortgestern, 11:56 Uhr · dpa-AFX
Siemens Energy setzt Rekordlauf fort
Umsatz und Gewinn steigen
Birkenstock-Schuhe laufen immer besserheute, 12:08 Uhr · Reuters
Birkenstock-Schuhe laufen immer besser
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News