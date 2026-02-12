Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 12.02.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 12. Februar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Apple
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Cal-Maine Foods
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Carnival PLC
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Constellation Brands
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|DR Horton
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Exxon Mobil
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|FORTEC Elektronik
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Greencoat UK Wind
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Nokia
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|Octopus Renewables Infrastructure
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Pershing Square Holdings
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|RESMED
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|SINGAPORE EXCHANGE
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|TJX Companies
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Var Energi
|Vierteljährliches Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis