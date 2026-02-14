Die große Kapitalverschiebung: Warum 2026 nicht mehr nur Amerika gehört

Markus Koch · Uhr
Im Gespräch mit Kapitalmarktstratege Dr. Ulrich Kaffarnik von DJE Kapital geht es um die zunehmende Verschiebung von Kapital weg von den USA, hin zu Asien und Europa. Ein schwächerer Dollar, politische Unsicherheiten in Washington und hohe Bewertungen an der Wall Street verändern die Ausgangslage für internationale Anleger. Ist insbesondere Asien 2026 die bessere Alternative? Ein strategischer Ausblick auf Chancen, Risiken und Positionierung.
