Dax Chartanalyse 16.02.2026

Dax wird an der 25.000er Marke zurückgewiesen

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.00025.500
Dax-Unterstützung24.75024.600

Dax-Rückblick:

Der Dax schöpfte nach anfänglichem Zögern am vergangenen Freitag das avisierte "Erholungspotenzial Richtung 24.950 bis 25.000 Punkte" aus und stieg wie erwartet in diesen Bereich.

Heute Morgen startet der Index dann am oberen Ende dieser Zone und gerät ausgehend von der 25.000er Marke erneut unter leichten Abgabedruck.

Dax-Ausblick: 

Durch den Fehlausbruch auf der Oberseite und den Rückfall in die alte Handelsspanne am vergangenen Donnerstag ist nun auch der Widerstand im Bereich um 25.000/050 Punkten wieder reaktiviert worden. So lange diese Zone nicht wieder entscheidend zurückerobert werden kann, ist für die kommenden Handelstage tendenziell ein erneuter Rücksetzer in den mittleren Bereich der jüngsten Handelsspanne einzuplanen.

Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 25.100 Punkten hellt das Chartbild für die Käuferseite wieder entscheidend auf, bis dahin ist das Chance-Risiko-Profil für die Shortseite erst einmal interessanter.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier am Mittwoch.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
