IRW-News: ACCESS Newswire: Skymantics Europe nutzt DataGenesis, um digitale Zwillinge der nächsten Generation in Europa mit hochpräzisen synthetischen Populationen zu versorgen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Skymantics Europe nutzt DataGenesis, um digitale Zwillinge der nächsten Generation in Europa mit hochpräzisen synthetischen Populationen zu versorgen

ZARAGOZA, ES / ACCESS Newswire / 16. Februar 2026 / Die DataGenesis-Plattform von Skymantics Europe unterstützt die Entwicklung europäischer digitaler Zwillinge. Durch die Bereitstellung hochpräziser, hochauflösender synthetischer Bevölkerungsdatensätze ermöglicht DataGenesis die Simulation komplexer demografischer, sozioökonomischer und gesundheitlicher Merkmale, was eine präzise Zukunftsszenarioplanung und eine widerstandsfähigere Politikgestaltung auf dem gesamten Kontinent ermöglicht.

160226Skymantics_de_Prcom.001

Da Europa in eine anspruchsvollere Phase der digitalen Modellierung eintritt, ist es von größter Bedeutung, die menschliche Dimension in Erdsystem- und Stadtmodelle zu integrieren. DataGenesis begegnet dieser Herausforderung durch die Erstellung digitaler Zwillinge von Bevölkerungsgruppen, die die statistische Integrität und multidimensionale Komplexität realer Gemeinschaften bewahren, ohne sensible personenbezogene Daten zu verwenden oder offenzulegen.

Integration menschlicher Dynamiken in digitale Ökosysteme

Die DataGenesis-Plattform von Skymantics schließt die Lücke zwischen Umweltdaten und gesellschaftlichen Auswirkungen. Ihr ausgereifter modellbasierter KI-Ansatz bietet:

- Granulare Bevölkerungsmodellierung: Generierung synthetischer Individuen mit detaillierten Attributen, darunter sozioökonomischer Status, Beschäftigungssektoren und Gesundheitsprofile (z. B. Anfälligkeit für Umweltstressoren).

- SSP-konforme Prognosen: Die Fähigkeit, diese synthetischen Bevölkerungsgruppen auf zukünftige Jahre zu projizieren, vollständig im Einklang mit den Shared Socioeconomic Pathways (SSP)-Narrativen, zur Unterstützung langfristiger Klima- und Stadtresilienzstrategien.

- Privacy-First-Was-wäre-wenn-Analyse: Anstelle einer einfachen Verschleierung verwendet DataGenesis modellbasierte KI und erstellt Datensätze, die von Natur aus privat und DSGVO-konform sind, sodass Behörden Krisenreaktionen und Infrastrukturänderungen in einer risikofreien virtuellen Umgebung testen können.

Ausrichtung auf europäische strategische Ziele

Die von DataGenesis bereitgestellten Funktionen wurden speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der neuesten europäischen digitalen Rahmenwerke zu erfüllen. Von der Verbesserung der Socio-economic Digital Twin-Funktionen, die in großen kontinentalen Initiativen angestrebt werden, bis hin zur Unterstützung der Local Digital Twin Toolboxes liefert Skymantics die hochauflösenden Daten, die für den Übergang von der Überwachung zu umsetzbaren Vorhersagen erforderlich sind.

Durch die Bereitstellung von Datensätzen, die die Vielfalt und Dynamik der europäischen Bürger widerspiegeln, ermöglicht DataGenesis lokalen und regionalen Behörden die Simulation der realen Auswirkungen politischer Entscheidungen - wie beispielsweise die Auswirkungen von Hitzewellen auf bestimmte gefährdete Bevölkerungsgruppen oder die wirtschaftlichen Veränderungen infolge der grünen Wende.

Unser Fokus lag schon immer darauf, Daten nutzbar zu machen und gleichzeitig die höchsten Datenschutzstandards einzuhalten, sagte Antonio Correas, Chief Growth Officer bei Skymantics. DataGenesis liefert die unverzichtbare menschliche Ebene für digitale Zwillinge. Wir ermöglichen den Übergang zu Modellen, die nicht nur den Planeten simulieren, sondern auch die Interaktion zwischen dem Planeten und seinen Bewohnern, und stellen so sicher, dass europäische Innovationen zu integrativen, resilienten Ergebnissen führen.

Über Skymantics Europe

Skymantics Europe ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Systemtechnik, KI-gestützte Datenanalyse und Generierung synthetischer Daten. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Modernisierung großer Regierungssysteme ist Skymantics Europe auf die Schaffung hochpräziser digitaler Umgebungen spezialisiert, die die Herausforderungen der Datenknappheit und des Datenschutzes für den öffentlichen und den kommerziellen Sektor lösen.

Medienkontakt:

Antonio Correas, Chief Growth Officer

Skymantics Europe

+34 622049664

antonio.correas@skymantics.com

www.skymantics.com

QUELLE: Skymantics Europe, SL

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82991

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82991&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.