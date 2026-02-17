ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Teamviewer auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Teamviewer mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. TeamViewer sehen sie innerhalb der Softwarebranche überdurchschnittlich hohem KI-Druck ausgesetzt, wie sie am Dienstag schrieben. Vor allem der traditionelle, personalintensive Fernsupport sei betroffen und auch die IT-Ticketing-Workflows, da Automatisierung den Bedarf an diesen Dienstleistungen erheblich reduzieren könne./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TeamViewer
1&1
Teamviewer (ADR)
Market Ltd.

Das könnte dich auch interessieren

US-Medienkonzern
Warner weist neue Paramount-Offerte zurückheute, 13:57 Uhr · Reuters
Warner weist neue Paramount-Offerte zurück
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News